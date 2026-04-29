%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Bayraktar'dan Özel'e 'ruhsat' yanıtı: Bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP lideri Özgür Özel'in madencilik sektörüne yönelik eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. Özel'i madencilik hukukunu ve ruhsat süreçlerini bilmemekle suçlayan Bayraktar, resmi verilerin kasten çarpıtıldığını savundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 18:50, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 18:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Bildiğimiz bir şey var kardeşim' diyorsunuz ya Özgür Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok. Çünkü bugün yine madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attınız. Dün maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmemize rağmen göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ediyorsunuz. Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak 'kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır. Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir. Berat Albayrak dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyuyorsunuz"

Türkiye'nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyulduğunu ifade eden Bayraktar, "Devletimizin yatırımcıya sağladığı imkanları suistimal eden, işçimizin emeğini ve hakkını hiçe sayan, madencilerimizi mağdur eden hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğimizi tekraren ifade ediyoruz. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak; madencilerimizin hakkını, alın terini ve çalışma güvenliğini korumak için bütün denetim ve yaptırım mekanizmalarını kararlılıkla işletmeye devam ediyoruz. Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına, ihmalkarlığına veya siyasi istismarına bugüne kadar bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

