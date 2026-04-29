Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, 2026 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 19:39, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 19:47
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza bağışta bulunmuşlardır. Kendilerine şükranlarımızı sunuyor, yapılan bu hayrın Yüce Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.