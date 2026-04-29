Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!

Türkiye sınırlarına giriş yapan yurt dışı kaynaklı cihazlar için tanınan 120 günlük kullanım süresinde geri sayım başladı. BTK tarafından gönderilen uyarı mesajındaki süreyi dolduran cihazlar, 48 saat sonra kademeli olarak şebeke erişimine kapatılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 20:10, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 20:12
Türkiye sınırlarına giriş yapan ve SIM kart vasıtasıyla şebekeden sinyal aldığı tespit edilen yurt dışı kaynaklı cihazlar için yasal olarak 120 günlük kullanım süresi tanınmaktadır. BTK tarafından yürütülen tarama çalışmaları neticesinde, kayıt altına alınmamış IMEI numarasına sahip cihazlar için öngörülen bu sürenin tamamlanmasına 48 saat kaldı. Süre bitiminde, "kaçak" olarak nitelendirilen cihazlar iletişime kapatılacak.

KAYIT SÜRECİNDE SMS TARİHİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Cihaz sahiplerinin, BTK tarafından gönderilen uyarı mesajındaki tarihi esas alması gerekmektedir. Örneğin, 5 Ocak 2026 tarihinde "cihazın kayıt altına alınması gerektiğini" bildiren bir SMS alan kullanıcı için 120 günlük yasal takvim bu tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Bu durumda olan bir cihaz, 5 Mayıs 2026 tarihine kadar şebekeye açık kalabilmektedir.

E-SIM İLE KULLANIM SÜRESİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Yeni nesil akıllı telefonlarda bulunan e-SIM teknolojisi, kullanım süresinin uzamasına olanak tanımaktadır. Fiziksel SIM kart yuvası ile 120 gün boyunca kullanılabilen cihazlar, e-SIM aktivasyonu ile 120 gün daha ek süre kazanarak
toplamda 240 gün boyunca kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Bu 240 günlük toplam sürenin sonunda kayıt edilmeyen cihazlar şebeke erişimine kapatılmaktadır.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 LİRA

Yurt dışı kaynaklı cihazların Türkiye şebekelerinde kesintisiz olarak kullanılabilmesi için IMEI kayıt harcının yatırılması zorunludur. 2026 yılı itibarıyla belirlenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 Türk lirasıdır. Bu bedeli ödeyen kullanıcılar, cihazlarını yasal olarak Türkiye'deki hatlarla kullanmaya
devam edebilmektedir.

Yurt dışından getirilen cihazların iletişime açık kalabilmesi için yasal sürelerin takibi ve belirlenen harç ödemelerinin zamanında yapılması önem arz etmektedir. 48 saatlik sürenin ardından kayıt dışı olduğu tespit edilen tüm
cihazlar kademeli olarak şebeke dışı bırakılacaktır.

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefonunuzun IMEI numarasının kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için, e-Devlet üzerinden sunulan "BTK IMEI Sorgulama" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

