Böcek Ailesinden iddialar için açıklama

Bir yıldır cezaevinde olan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek ve ailesine yönelik sosyal medyada yer alan kaset iddiaları sonrasında, Böcek'in oğlu ve eşinden açıklama geldi.

Böcek Ailesinden Sert Açıklama: "Tahammül Sınırlarını Aştı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eşi Zuhal Böcek, kendileriyle ilgili sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

"Asılsız İddialar"

Çiftin kamuoyuna yönelik kaleme aldığı açıklamada, 5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana aileleri hakkında "asılsız iddialar" içeren paylaşımların yapıldığı belirtildi. "Aile huzurunu, çocuklarını ve özel hayatlarını korumak adına bugüne kadar sessiz kaldıklarını" ifade eden Böcek çifti, artık sessiz kalamayacaklarını vurguladı.

Açıklamada, 10 yaşındaki kız çocukları ile bebek yaşındaki çocuklarının da hedef alındığına dikkat çekildi ve "Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz" denildi.

Asıl Hedefin Muhittin Böcek Olduğunu İddia Ettiler

Böcek çifti, karalama kampanyasının gerçek amacını da açıkça ortaya koydu. Açıklamada, "Bu kirli kampanyanın amacı, Muhittin Böcek'e aslı olmayan bir iftiraya zemin hazırlamak için ailemizi yıpratmaktır" ifadelerine yer verildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Çift, söz konusu içerikleri üreten, paylaşan ve yayan kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını da duyurdu. Açıklamanın son bölümünde kamuoyundan, "aileyi ve çocukları hedef alan bu karalama kampanyalarına itibar edilmemesi" talep edildi.

Açıklama, "Adalet eninde sonunda tecelli edecektir" ifadesiyle son buldu.