İBB davasına ilişkin gerçeğe aykırı paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam eden İBB davasına ilişkin sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı paylaşım yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Meltem Gökhanoğlu ne yapmıştı?

CHP üyesi Meltem Gökhanoğlu,28 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adem Soytekin'in babası duruşmadan ayrılırken, 'Düşme oğlum dedim, düşme düşme bunlara bu savcılara düşme dedim' dedi defalarca kez. 'İmamoğlu inşallah Cumhurbaşkanı olacak' diye de ekledi" ifadelerini kullanmıştı.

SOYTEKİN YALANLAMIŞTI

Adem Soytekin'in babası Temel Soytekin ise bu iddiaları yalanladı. Akdemir'in sorusuna yanıt veren Temel Soytekin, "Öyle bir şey yok. Savcı mavcı öyle bir kelime hiç çıkmadı ağzımdan. Savcı kelimesi hiç çıkmadı. Ben oğlumun arkasındayım" diye konuştu.