Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik'e ruhsat iddiasına açıklık getirdi

Doruk Madencilik işçilerinin 17 günlük Ankara eylemi sona erer ermez yeni bir tartışma alevlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem" demesinin hemen ardından, Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'e Çankırı'nın Orta ilçesinde kömür ocağı ruhsatı verdiği gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez TBMM kürsüsünden "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" diyerek sert eleştiriler yöneltirken, Bakan Bayraktar konuya açıklık getirdi.

Şamil Tayyar Bakan ile Görüştü: "Rutin Başvuru, Süreç Henüz Bitmedi"

Gazeteci Şamil Tayyar, tartışmanın yoğunlaştığı süreçte Bakan Bayraktar ile doğrudan temasa geçti. Tayyar, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar'ın ruhsat meselesine ilişkin değerlendirmesini şöyle aktardı: Bakan, söz konusu ruhsat onayının teşvikle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, bunun daha önce yapılmış rutin bir başvurunun işleme alınmasından ibaret olduğunu ve onay sürecinin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Teşvikin Üç Şartı: İşçiye Borç Yok, Devlete Borç Yok, Arıtma Var

Bayraktar, geçen yıl çıkarılan kanunla yerli kömür kullanan termik santrallere yüzde 60 elektrik alım güvencesi tanındığını, ancak bu güvencenin üç şarta bağlandığını Tayyar'a aktardı: İşçilere borcu olmayacak, devlete borcu olmayacak ve arıtma sistemi kurulacak. Doruk Madencilik işçi borçlarını ödemediği için teşvikten yararlanamıyordu. Bayraktar'a göre tüm işçi borçları kapandıktan sonra teşvik başvurusu değerlendirmeye alınacak; diğer iki şartın da yerine getirildiği tespit edilirse işleme konacak.

Holding İşçi Eylemini "Baskı Aracı" Olarak mı Kullandı?

Tayyar'ın aktardığına göre Bakan Bayraktar, Yıldızlar Holding'e karşı son derece öfkeli bir tutum sergiledi ve holdingin borç ödeme sicilinin bozuk olduğunu bizzat ifade etti. Bayraktar, holdingin işçi eylemini örtülü biçimde destekleyerek hükümet üzerinde siyasi baskı oluşturmaya çalışmış olabileceğini de dile getirdi.

Eylem 96 Milyon TL Ödemeyle Sona Erdi, Tartışma Süreceğe Benziyor

Maden işçilerinin eylemi 28 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından son bulmuş; işveren tarafından 96 milyon 340 bin TL işçilerin hesaplarına yatırılmıştı. Holdingin sahibi Sabahattin Yıldız'ın şirketinin Elazığ, Bilecik, Çankırı ve Kütahya dahil pek çok ilde yıllardır benzer maaş krizleri yaşattığı da Bakan'ın açıklamaları arasında yer aldı. Ruhsat denetimi ve teşvik mekanizmalarının nasıl işlediğine dair soru işaretleri ise kamuoyunun gündeminden düşmüyor.