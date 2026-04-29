Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, St. Petersburg'da YLSY bursuyla Rusya'da eğitim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi. Tekin, MEB bursuyla yurt dışına gönderilen öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlamaları halinde üniversitelerde kadro kısıtı aranmaksızın eğitimlerine uygun kadrolara atanacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 21:58, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 22:19
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki temasları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursu programı kapsamında St. Petersburg ve Moskova'da eğitim gören Türk öğrencilerle bir otelin toplantı salonunda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

Öğrencilerin sorunlarını tek tek dinledi

Öğrencilerin tek tek sorunlarını dinleyen Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, yabancı ülkelere gönderilecek öğrenci hakkında 1928'de bir kanun çıkarıldığını, Türk gençlerini yurt dışına eğitime göndermek için böyle bir başlangıç yapıldığını ancak daha sonraki yıllarda bunun akamete uğradığını anlattı.

Erdoğan döneminde "5 yılda 5 bin öğrenci" hedefiyle yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde "5 yılda 5 bin öğrenci" mottosuyla bu bursun yeniden canlandırıldığına işaret eden Tekin, 2013'te MEB müsteşarlığı döneminde bu burslarla ilgili düzenleme yapılması için bir dizi adım attıklarını ve bu bursu geliştirdiklerini dile getirdi.

Burs programına "ülke ve bölge uzmanlığı" boyutu eklendi

Her yabancı ülke konusunda ayrı uzman olması gerektiğini vurgulayan Tekin, burs programını öğrencilerin eğitim gördüğü ülkenin uzmanları olmasına yönelik teknik düzenlemeye tabi tuttuklarını anlattı.

Bu burslarla ilgili alan çalışmaları yapıldığını aktaran Tekin, "Türkiye'nin dünyada kendinden söz ettiren bir ülke olabilmesi için en azından hinterlandındaki ülkelerle ilişkilerini bilimsel temele oturtabilecek bir altyapının olması lazım. 1416 burslarının içerisine ülke ve bölge çalışmaları diye bir kategori koyduk." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde bölge araştırma merkezleri kurulacak

Tekin, bu kapsamda Türkiye'deki bazı üniversitelerde bölge çalışmaları merkezleri kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

Mezunlara kadro kısıtı olmaksızın atama imkanı

MEB bursu ile yurt dışında eğitim alan öğrencilerin üniversitelere atanmalarına yönelik kanunda düzenleme yapıldığını söyleyen Bakan Tekin, "MEB bursuyla yurt dışına gönderilen kişiler, eğitimlerini başarıyla tamamladıklarında üniversitelerde eğitimlerine uygun kadrolara, kadro kısıtı aranmaksızın atanırlar." şeklinde konuştu.

Eğitim iş birliği ülkeler arası ilişkileri güçlendirir

Tekin, "Biz, eğitim öğretim alanında ilişkilerin, hem zorunlu eğitim çağı için hem yükseköğretim çağı için geliştirilmesinin ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve dostluk ilişkilerini geliştireceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Tekin, St. Petersburg'da başarılı okulu ziyaret etti

Daha sonra Bakan Tekin, St. Petersburg'un başarılı okullarından 56 No'lu okulu ziyaret etti, yetkililerden okulla ilgili bilgi aldı.

