Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki temasları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursu programı kapsamında St. Petersburg ve Moskova'da eğitim gören Türk öğrencilerle bir otelin toplantı salonunda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

Öğrencilerin sorunlarını tek tek dinledi

Öğrencilerin tek tek sorunlarını dinleyen Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, yabancı ülkelere gönderilecek öğrenci hakkında 1928'de bir kanun çıkarıldığını, Türk gençlerini yurt dışına eğitime göndermek için böyle bir başlangıç yapıldığını ancak daha sonraki yıllarda bunun akamete uğradığını anlattı.

Erdoğan döneminde "5 yılda 5 bin öğrenci" hedefiyle yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde "5 yılda 5 bin öğrenci" mottosuyla bu bursun yeniden canlandırıldığına işaret eden Tekin, 2013'te MEB müsteşarlığı döneminde bu burslarla ilgili düzenleme yapılması için bir dizi adım attıklarını ve bu bursu geliştirdiklerini dile getirdi.

Burs programına "ülke ve bölge uzmanlığı" boyutu eklendi

Her yabancı ülke konusunda ayrı uzman olması gerektiğini vurgulayan Tekin, burs programını öğrencilerin eğitim gördüğü ülkenin uzmanları olmasına yönelik teknik düzenlemeye tabi tuttuklarını anlattı.

Bu burslarla ilgili alan çalışmaları yapıldığını aktaran Tekin, "Türkiye'nin dünyada kendinden söz ettiren bir ülke olabilmesi için en azından hinterlandındaki ülkelerle ilişkilerini bilimsel temele oturtabilecek bir altyapının olması lazım. 1416 burslarının içerisine ülke ve bölge çalışmaları diye bir kategori koyduk." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde bölge araştırma merkezleri kurulacak

Tekin, bu kapsamda Türkiye'deki bazı üniversitelerde bölge çalışmaları merkezleri kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.

Mezunlara kadro kısıtı olmaksızın atama imkanı

MEB bursu ile yurt dışında eğitim alan öğrencilerin üniversitelere atanmalarına yönelik kanunda düzenleme yapıldığını söyleyen Bakan Tekin, "MEB bursuyla yurt dışına gönderilen kişiler, eğitimlerini başarıyla tamamladıklarında üniversitelerde eğitimlerine uygun kadrolara, kadro kısıtı aranmaksızın atanırlar." şeklinde konuştu.

Eğitim iş birliği ülkeler arası ilişkileri güçlendirir

Tekin, "Biz, eğitim öğretim alanında ilişkilerin, hem zorunlu eğitim çağı için hem yükseköğretim çağı için geliştirilmesinin ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve dostluk ilişkilerini geliştireceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Tekin, St. Petersburg'da başarılı okulu ziyaret etti

Daha sonra Bakan Tekin, St. Petersburg'un başarılı okullarından 56 No'lu okulu ziyaret etti, yetkililerden okulla ilgili bilgi aldı.