Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş: Çocuklar internete girecek ama güvenle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin bir yasak olmadığını, yabancıların da erişebildiği platformlara sınırlama getirilmesi amacı taşıdığını açıkladı. Çocukların internete girmeye ve araştırma yapmaya devam edeceğini vurgulayan Göktaş, asıl hedefin çocuklar üzerinden milyarlarca dolar kazanan şirketleri düzenlemek olduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 22:04, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 22:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladığı videoyu paylaştı.

Göktaş, paylaşımında, "Bir kez daha açıkça ifade edelim. Biz, çocuklarımızı güvence altına alan, gelecek nesillerimizi koruyan düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın güvenle dolaşabileceği, yarınlara güvenle ilerleyebileceği bir dijital ekosistemi hakim kılmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda stratejik adımlar atmaya, biricik yavrularımız için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Videoda "Yasak nereye kadar? Onun yerine çocuklarımıza eğitim veremez miyiz?" sorusunu Göktaş, "Bu bir yasak değil, bu bir düzenleme. Tabii ki eğitim vermeliyiz. Toplumun tümüne vermemiz lazım. Halihazırda yetişkinlere yönelik eğitim programlarımız var. Nasıl ki çocuklarımıza trafik eğitimi verip ama aynı zamanda da lamba koyuyorsak aynı şey. Nihayetinde sosyal medyanın da bir trafik lambası olmalı." şeklinde yanıtladı.

"Peki çocuklar internete hiç mi giremeyecek?" sorusu üzerine Göktaş, şunları kaydetti:

"Tabii ki internete girecek. Amacımız burada özellikle yabancıların da çocuklarımıza erişebildiği platformlara bir sınırlama bir düzenleme getirmek. Nihayetinde çocuklarımız araştırmalarını yapabilecekler, internete girebilecekler. Bizim amacımız özellikle çocuklarımız üzerinden milyarlarca dolar kazanan bu şirketlere bir düzenleme getirmek."

