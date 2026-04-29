VMD: Bireysel iddialar kurumu hedef almak için kullanılamaz
Vergi Müfettişleri Derneği, bireysel suç iddialarından yola çıkarak tüm Vergi Denetim Kurulu'nu hedef alan haberlerin hukuk devleti ilkeleri ve basın etiğiyle bağdaşmadığını açıkladı.
Vergi Müfettişleri Derneği, bazı medya organlarında yer alan haberlerde kullanılan
dil ve başlıklara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bireysel
suç iddialarından hareketle Vergi Denetim Kurulu'nun hedef alınmasının kabul
edilemez olduğu vurgulandı.
"Suç Örgütü" İfadesi Binlerce Meslek Mensubunu Zan Altında Bırakıyor
Dernek, "suç örgütü" gibi ağır ve genelleyici ifadelerin yalnızca
kurumu değil, bünyesinde görev yapan binlerce dürüst meslek mensubunu da zan
altında bıraktığını belirterek, bu yaklaşımın hukuk devleti ilkeleri ve basın
etiğiyle bağdaşmadığını ifade etti.
Medyada Belirli Meslek Grubunu Hedef Alan Dil Kamuoyunu Yanıltıyor
Açıklamada, haber dilinde belirli bir meslek grubunun sistematik biçimde öne
çıkarılmasının kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığına dikkat çekilerek, basın
kuruluşlarına daha dengeli, sorumlu ve objektif bir dil kullanma çağrısı yapıldı.
Vergi Denetim Kurulu'nun Kamu Maliyesindeki Kritik Rolü
Vergi Denetim Kurulu'nun kamu mali disiplininin sağlanması, kayıt dışılıkla
mücadele ve vergi adaletinin tesisinde kritik bir rol üstlendiği hatırlatılan
açıklamada, münferit olaylar üzerinden kurumsal itibarı zedeleyici genellemelerin
kabul edilemeyeceği kaydedildi.
Yolsuzlukla Mücadele Kararlılıkla Sürmeli, Kurumsal İtibar Korunmalı
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin tüm kamu idaresinin ortak sorumluluğu olduğuna işaret edilen açıklamada, bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ancak kurumsal itibarı zedeleyici söylemlerden kaçınılmasının önem taşıdığı belirtildi.