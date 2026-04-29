30 Nisan 2026 Trihli atama kararı yayımlandı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu. 4 ilin valisi değişti
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki maden işçileri krizinin çözüm sürecini anlattı; devletin emekçinin yanında olduğunu vurgulayarak süreci istismar etmek isteyenlere fırsat verilmediğini açıkladı.

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 22:55, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 22:54
Ankara'da devam eden maden işçileri konusundaki belirsizlik, İçişleri Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle çözüme kavuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e sürecin perde arkasını anlattı.

Bakan Çiftçi: Alın Teri ve Helal Kazanç Her Zaman Baş Tacımızdır

Her zaman emekçinin ve üreticinin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, işçilerin taleplerine devletin en üst düzeyde duyarlılık gösterdiğini belirtti. Bakan Çiftçi, "Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik. Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik" dedi.

"Süreci İstismar Etmek İsteyenlere Fırsat Verilmedi"

Bakan Çiftçi, diyalog sürecinin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dışarıdan gelebilecek provokasyonlara karşı işçilerin dik duruşunu takdir etti:
"Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir."

Enerji ve Çalışma Bakanlıklarına Teşekkür

Çiftçi konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürütmek suretiyle hem maden ocağının açık kalmasını hem de işçi kardeşlerimizin haklarını alacakları imkanı sağlayarak sağduyu ile süreci yönettikleri için teşekkür ediyorum."

