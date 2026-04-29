Bakan Çiftçi: Türkiye'nin attığı her adım Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunanistan ve Bulgaristan'ın içişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Düzensiz göç, terör ve organize suçların ele alındığı Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın ardından Çiftçi, Türkiye'nin mücadelesinin yalnızca ülke sınırlarını değil tüm Avrupa'yı koruduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 23:19, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 23:21
Bakan Çiftçi: Türkiye'nin attığı her adım Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin attığı her adımın yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağladığını belirtti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris'in daveti üzerine Atina'ya resmi ziyarette bulunan Çiftçi; Bulgar mevkidaşı Emil Dechev'in de katılımıyla düzenlenen, komşu ülkelerle düzensiz göç, terörle ve organize suçlarla mücadele konularının ele alındığı "Üçlü Mekanizma Toplantısı"na katıldı.

Çiftçi daha sonra Plevris ve Dechev ile ikili görüşmelerde de bulundu.

Göçmen Kaçakçılığı Terör ve Organize Suçların Gelir Kaynağı

Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi "Attığımız her adım yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır." dedi.

Çiftçi, Türk makamlarının uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde yürüttüğü kararlı mücadelenin sonuç verdiğini belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede oluşturduğu caydırıcılık sayesinde, hedef ve transit ülke olma konumundan büyük ölçüde çıktığını vurgulayan Çiftçi; Yunanistan ve Bulgaristan ile sürdürülen "Üçlü Mekanizma"nın bu süreçteki stratejik katkılarına dikkati çekti.

Çiftçi, göçmen kaçakçılığının terör ve organize suç örgütleri için kritik bir finansman kaynağı olduğunun altını çizerek, düzensiz göçle mücadelenin terör ve organize suçla mücadeleye paralel, tamamlayıcı bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Üç Ülkeden Ortak Basın Açıklaması

Bakanlıklarının yetki alanına giren konularda istişarelerde bulunan üç bakan, toplantının ardından toplantı içeriğine ilişkin ortak basın açıklamasında bulundu.

Buna göre toplantıda; göçmen kaçakçılığı ve göç akınlarına karşı ortak mücadele mekanizmasının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Görüşmede üç bakan, organize suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi üzerine görüş bildirdi. Son günlerde dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan, Orta Doğu'da yaşanan savaştan doğabilecek göç konusunu ele alan bakanlar, savaşın Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki yansımalarını değerlendirdi.

Orta Doğu Kaynaklı Göç Dalgası Şimdilik Endişe Verici Değil

Gelişmelerin göç akınları üzerindeki olası etkilerinin de masaya yatırıldığı toplantıda bakanların yaptığı değerlendirmeler sonucunda, şu an için endişe verici bir göç dalgasının gözlemlenmediği kaydedildi.

Dechev ise ülkesinin, üçlü diyaloğun yarattığı katma değere inandığını, bu sürecin devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin kararlı bir destekçisi olmayı sürdüreceğini belirtti.

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin, giderek karmaşıklaşan bölgesel ve uluslararası güvenlik ortamında ortak çabaların merkezinde yer aldığını vurgulayan Dechev, sınır güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı ağlarının çökertilmesi gibi alanlarda bugüne kadar elde edilen ilerlemenin korunması ve bu konuda azimle çalışılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaçakçılık Şebekeleriyle Mücadele Yoğunlaştırılacak

Plevris de deniz yollarındaki kaçakçılık şebekeleri ve insan tacirleriyle mücadelenin daha da yoğunlaştırılması gerektiği belirtti.

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan, yasa dışı göç ve buna bağlı insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele konusunda açık ve yapıcı diyaloğu sürdürme kararlılıklarını teyit etti.

Üçlü Mekanizma'nın İlk Toplantısı İstanbul'da Yapılmıştı

Atina'da bugün üçüncüsü düzenlenen üçlü mekanizma toplantısının ilki 14 Ocak 2025'te İstanbul'da, ikincisi ise 24 Haziran 2025'te Sofya'da yapılmıştı.

