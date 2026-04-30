30 Nisan 2026 Trihli atama kararı yayımlandı
30 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 00:03
1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Rahmi Yıldırım'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/16.40)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcilerle buluşacak, Tüketicinin Korunması, Sosyal Güvenlikte Usulsüzlüklerle Mücadele, Engelliler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Rob Beenders ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Paris)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Dijital Çağda Güvenli Toplum Paneli'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Sivas/13.00/13.30)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da yapılacak 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile 20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Final Sergisi ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Gençlik Vakfı İhtisas Akademi 26 Programı ile Türkiye Ormancılık Yarışması Finali'ne katılacak.

(Adana/11.00/13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Çorum-Laçin Yolu ile Kırkdilim Tünelleri açılış törenlerine iştirak edecek.

(Çorum/11.00/13.45/14.30/15.15/16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret verilerini, ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini ve mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, mart ayına ilişkin aylık para ve banka istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

7- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.

(Viyana)

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Dijital Çağda Güvenli Toplum Paneli'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, beşinci gününde 180,7 kilometrelik Patara Antik Kenti-Kemer etabıyla devam edilecek.

(Antalya/11.35)

2- Nesine 2. Lig play-off 1. tur ilk ayağında; AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969, Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor, Aliağa Futbol-Muşspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor maçları oynanacak.

(Kahramanmaraş/Adana/16.00/İzmir/Şanlıurfa/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk ayağında; Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa müsabakaları yapılacak.

(Braga/Nottingham/22.00)

5- UEFA Konferans Ligi yarı final ilk ayağında; Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları oynanacak.

(Krakow/Madrid/22.00)

