İşsizlik sigortasında devlet payı % 0,5'e indirildi: 40 milyar TL tasarruf edilecek

30 Nisan 2026 Trihli atama kararı yayımlandı
30 Nisan 2026 Trihli atama kararı yayımlandı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu. 4 ilin valisi değişti
Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu. 4 ilin valisi değişti
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Yeni TİHEK Başkanı belli oldu
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
İşsizlik sigortasında devlet payı % 0,5'e indirildi: 40 milyar TL tasarruf edilecek

Resmi Gazetede yayımlanan karar göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Devlet'in işsizlik sigortasına katkı payını yüzde 1'den yüzde 0,5'e indirildi. 29 Nisan 2026 tarihli ve 11258 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 00:21, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 00:24
İşsizlik sigortasında devlet payı % 0,5'e indirildi: 40 milyar TL tasarruf edilecek

4447 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi; yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 Devlet payından oluşmaktaydı. Yeni düzenlemeyle Devlet payı yarıya indirilerek yüzde 0,5 olarak yeniden belirlendi. İşçi ve işveren paylarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Hazine'ye yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf

2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'na Devlet tarafından aktarılan pay 83 milyar 317 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Devlet payının yüzde 0,5'e indirilmesiyle bu tutarın yaklaşık yarıya düşmesi bekleniyor. 2025 rakamları üzerinden hesaplandığında Hazine'nin yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf edeceği öngörülüyor.

Fon büyürken işsizin payı küçülüyor

Düzenleme, İşsizlik Sigortası Fonu'nun hızlı büyümesinin sürdüğü bir döneme denk geldi. 2025 yılında fon varlığı yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı. Buna karşın aynı yıl işsizlere aktarılan Devlet payı tutarı 80 milyar 650 milyon TL ile sınırlı kalırken, işverenlere sunulan teşvik ve desteklerin toplamı 97 milyar 231 milyon TL oldu. Son on yılda fondan işverenlere aktarılan pay yüzde 20,3'ten yüzde 49,2'ye yükselirken, işsizlik ödemelerinin payı yüzde 37,4'ten yüzde 31,7'ye geriledi

Karar 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek

Düzenlemenin yürürlük maddesine göre karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ay başında, yani 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek.

