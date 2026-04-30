İşsizlik sigortasında devlet payı % 0,5'e indirildi: 40 milyar TL tasarruf edilecek

4447 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi; yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 Devlet payından oluşmaktaydı. Yeni düzenlemeyle Devlet payı yarıya indirilerek yüzde 0,5 olarak yeniden belirlendi. İşçi ve işveren paylarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Hazine'ye yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf

2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'na Devlet tarafından aktarılan pay 83 milyar 317 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Devlet payının yüzde 0,5'e indirilmesiyle bu tutarın yaklaşık yarıya düşmesi bekleniyor. 2025 rakamları üzerinden hesaplandığında Hazine'nin yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf edeceği öngörülüyor.

Fon büyürken işsizin payı küçülüyor

Düzenleme, İşsizlik Sigortası Fonu'nun hızlı büyümesinin sürdüğü bir döneme denk geldi. 2025 yılında fon varlığı yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı. Buna karşın aynı yıl işsizlere aktarılan Devlet payı tutarı 80 milyar 650 milyon TL ile sınırlı kalırken, işverenlere sunulan teşvik ve desteklerin toplamı 97 milyar 231 milyon TL oldu. Son on yılda fondan işverenlere aktarılan pay yüzde 20,3'ten yüzde 49,2'ye yükselirken, işsizlik ödemelerinin payı yüzde 37,4'ten yüzde 31,7'ye geriledi

Karar 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek

Düzenlemenin yürürlük maddesine göre karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ay başında, yani 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek.