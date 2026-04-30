Muhittin Böcek'in gelini gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de yer aldığı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 08:56, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 08:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 34 kişi gözaltına alındı.
Tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle aralarında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de yer aldığı 3 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi.