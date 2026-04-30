İstanbul merkezli 3 ilde 'suç gelirlerini aklama' operasyonu: 1,4 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri, bu gelirleri üçüncü kişiler ve şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal gösterme girişiminde bulundukları belirlendi.

1,4 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında ayrıca 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.