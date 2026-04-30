ParaQR'nin faaliyet izni iptal edildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 10:22, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 10:23
TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Banka, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, ilgili kanun kapsamında verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine karar verdi.
Merkez Bankası, kuruluşa 28 Temmuz 2022'de faaliyet izni vermişti.