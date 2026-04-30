Kırmızı ışık ihlali yapan İETT otobüsü çocuğa çarptı
Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ya çarptı. Otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen küçük kız, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.T otobüsünün çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mahmutbey Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ya çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı.
Otobüsün şoförü, çevredekilerin uyarıları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.