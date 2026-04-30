Gülistan Doku soruşturmasında DNA kararı

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı yazarak Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını istedi. Talep üzerine Ergani ilçesinden Diyarbakır'a çağırılan anne Bedriye ve baba Halit Doku, Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada hem anneden hem de babadan tırnak, doku, kan ve saç örnekleri alındı.

Bu örneklerin Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait olduğu ve değiştirildiği iddia edilen araçtaki bazı bulgularla karşılaştırılmak üzere alındığı öne sürüldü. Alınan örnekler incelenmek üzere Ankara'ya gönderilecek. Çalışmanın Ankara ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütüldüğü öğrenildi.