Uyuşturucu baronunu tahliye eden hakime verilen hapis cezası onandı
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin gece yarısı tahliyesine imza atan hakim Cevdet Özcan hakkında yargı süreci tamamlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen Özcan'a verilen hapis cezası, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca onandı.
Ekran Haber'in özel haberine göre; İstanbul Küçükçekmece'de 6 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda yakalanan Zindaşti ve adamları; "adam öldürmek", "cinayete azmettirmek" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından tutuklandı. Ancak 6 ay sonra, 19 Ekim 2018'de 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan'ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi.
SAVCI İTİRAZ ETTİ, YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Soruşturma savcısı tahliye kararına itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği yeniden tutuklama kararı verse de iş işten geçmişti.
HSK İHRAÇ ETTİ, YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
HSK 2. Dairesi, yürütülen disiplin soruşturması sonucunda hakim Özcan'ın meslekten ihracına karar verdi.
5.CEZA DAİRESİ 2 YIL CEZAYA HÜKMETTİ
Yargılama sürecinde ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Özcan hakkında "rüşvet" suçundan beraat kararı verirken, "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti.
YARGITAY CEZA GENEL KURULU ONADI
Son olarak dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Dosyayı ele alan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, verilen cezayı onadı.