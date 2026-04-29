Keçiören'de gençler afetlere karşı bilinçleniyor

Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla önemli bir eğitim programına imza attı. "Afet Farkındalık ve Yangınla Mücadele" başlığıyla düzenlenen eğitim, Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa okul yönetimi, öğretmenler ve 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri yoğun katılım sağladı. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı program, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Eğitim kapsamında afet anında doğru davranış biçimleri detaylı şekilde ele alındı. Deprem, yangın ve diğer acil durumlarda yapılması gerekenler katılımcılara aktarılırken, afet bilincinin artırılmasına yönelik kapsamlı bilgiler verildi.

Programda özellikle yangınla mücadele konusuna ağırlık verildi. Katılımcılar, yangın anında doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen eğitimle gençlerin afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.