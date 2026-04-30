AYM'den subay düzeltme kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı bulunan subayların nasıp düzeltme hakkından faydalanamayacağına ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

- AYM'den nasıp düzeltme talebinin reddedilmesi davasında kritik karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, yargılamasına baktığı "nasıp düzeltme talebinin reddedilmesi" kapsamındaki bir davada, ilgili yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, HAGB kararı nedeniyle ilgililerin lisansüstü öğrenim kıdemlerinin verilmemesinin "mahkumiyet hükmü" gibi değerlendirme olduğu, bunun kamu hizmetine girme hakkına ölçüsüz müdahale anlamını taşıdığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 36. maddesinde yer alan "haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş" kısmını iptal etti.

MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ

AYM'nin kararında, "nasıp"ın ilk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihi olarak tanımlandığı ifade edildi.

Lisansüstü eğitimlerini tamamlayanların nasıp düzeltme haklarının bulunduğu anımsatılan kararda, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 36. maddesinde ise haklarında HAGB kararı bulunanların, bu haktan faydalanamayacağının düzenlendiği bildirildi.

HAGB'nin, daha önce kasıtlı bir suça karışmayanların suçlu olarak damgalanmaması ve yargılama sonucunda 5 yıllık denetime tabi tutulması olduğu anımsatılan kararda, denetim süresinde kasıtlı suç işlemeyenlerin mahkumiyet hükümlerinin belirtilen sürenin sonunda düşmesi anlamına geldiği belirtildi.

Kararda, yasal düzenlemeler uyarınca HAGB'nin kesin bir hüküm olmadığı, iptali istenen düzenlemenin ise subayların lisansüstü eğitimlerini tamamlasa dahi HAGB nedeniyle nasıp kapsamında kıdem haklarından faydalanamayacağını düzenlediği vurgulandı.

HAGB'nin kesinleşmiş bir hüküm olmaması nedeniyle, iptali istenen yasal düzenleme kapsamında subayların nasıp haklarından faydalandırılmamasının masumiyet karinesinin ihlali anlamını taşıyacağına işaret edilen kararda, anılan düzenlemenin Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğu, bu nedenle iptaline karar verildiği bildirildi.