Polise judo eğitimi verilecek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi ile "eğitim" anlaşmasına imza attıklarını, polislere doğru teknikle müdahale imkanı için judo eğitimi verileceğini belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada, judonun kadim disiplinini Polis Akademisi'nin eğitim gücüyle buluşturan stratejik ve tarihi bir protokole imza atıldığı bildirildi.

Protokole göre, başta Polis Akademisi olmak üzere tüm PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) ve POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) müfredatında yer alan "Polis Müdahale Yöntem ve Taktikleri" dersleri, federasyonun uzmanlık desteğiyle modernize edilecek.

- Amirler "siyah kuşak" derecesiyle göreve başlayacak

İç Güvenlik Fakültesi'ndeki gönüllü amir adayları, mezuniyetlerine kadar federasyonun gözetiminde uzmanlaşarak "siyah kuşak" derecesiyle göreve başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şunları kaydetti:

"Amacımız; yetişen öğrencilerin judo ile tanışmasını sağlayarak eğitimlerine destek sunmaktır. Bu sayede polisimiz, olaylara doğru teknikle müdahale ederken kendisi zarar görmeyecek, şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst düzeyde koruyacak fiziksel donanıma kavuşacaktır."

Polis Akademisi ile yapılan tarihi işbirliği protokolü imza töreninde Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Başkan Yardımcıları Fatih İnal, Deniz Alemdar ve Proje Sorumlusu Kaya Gezeker yer aldı.