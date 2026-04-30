13 milyar dolarlık Dünya Kupası: FIFA'nın 2026 bilançosunda rakamlar ne söylüyor?

IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
Hakim ve Savcılara Terfi Düzenlemesi: Yüzde 80 Şartı Getirildi
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
13 milyar dolarlık Dünya Kupası: FIFA'nın 2026 bilançosunda rakamlar ne söylüyor?

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "insanlığın gördüğü en büyük etkinlik" olarak nitelendirdiği 2026 Dünya Kupası, spor tarihinin en kazançlı organizasyonu olmaya hazırlanıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvadan elde edilecek gelirlerin, 13 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 14:03, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 14:03
FIFA, son mali raporunda 2022-2026 dönemini kapsayan dört yıllık döngü için gelir projeksiyonunu 13 milyar dolara yükseltti.

Bu miktarın yaklaşık 9 milyar dolarının sadece bu yıl elde edilmesi öngörülüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yaklaşık 5,24 milyar dolar gelir üretmişti.

FIFA'nın gelirleri, Rusya 2018 ve Katar 2022 dönemindeki 7,5 milyar dolarlık seviyeden yüzde 73 oranında bir artış gösterdi.

Gelir kaynakları ve stratejik değişiklikler

Turnuvanın finansal başarısındaki en büyük pay, 32 takımdan 48 takıma çıkarılan genişleme kararına ait.

Maç sayısının 64'ten 104'e yükselmesi, yayıncılara satılacak içeriğin miktarını artırdı.

Yayın Hakları: FIFA'nın en büyük gelir kalemi olan yayın hakları satışları, maç sayısının artması ve saat dilimlerinin Kuzey Amerika ile Avrupa pazarları için uygunluğu sayesinde rekor seviyeye ulaştı.

Bilet ve Ağırlama: Katar'da 950 milyon dolar olan maç günü gelirlerinin, bu turnuvada 3 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ticari Ortaklıklar: Adidas, Aramco ve Coca-Cola gibi dev markalarla yapılan 16 küresel anlaşma ve bölgesel sponsorluklarla 2,7 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Bilet fiyatlarında büyük artış

Kuzey Amerika pazarındaki yüksek talep, bilet fiyatlarının tarihin en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.

New Jersey'deki final maçı için bilet fiyatları 4 bin 185 dolardan başlıyor ve 10 bin 990 dolara kadar çıkıyor.

Bu rakamlar, Katar 2022 finalindeki en ucuz biletin yedi katı, Euro 2024 finalinin ise yaklaşık 40 katı maliyet anlamına geliyor.

Ödül havuzu ve vergi tartışmaları

FIFA, turnuva ödül havuzunu yüzde 50 artırarak 871 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Buna göre her katılımcı ülke en az 12,5 milyon dolar alacak, şampiyonluk ödülü ise 50 milyon dolar olacak.

Ancak bazı federasyonlar, özellikle ABD'deki federal ve eyalet vergileri nedeniyle turnuvadan zarar etme endişesi taşıyor.

FIFA, ulusal federasyonlar için federal vergi muafiyeti sağlamak adına yoğun görüşmeler yürütüyor.

Ev sahibi şehirlerle yaşanan gerginlikler

FIFA gelir rekorları kırarken, ev sahibi şehirlerle yaşanan mali anlaşmazlıklar dikkat çekiyor. FIFA; yayın, sponsorluk ve bilet gelirlerinin tamamını alırken, güvenlik ve ulaşım gibi masrafları ev sahibi şehirlerin üstlenmesini bekliyor.

Bu durum, ulaşım maliyetlerinin artmasına ve New York gibi bazı şehirlerin "Taraftar Festivali" planlarını iptal etmesine yol açtı.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, FIFA'nın ulaşım maliyetlerine katkıda bulunmamasını eleştirerek, 48 milyon dolarlık faturanın vergi mükelleflerine yansıtılmak zorunda kalındığını belirtti.

