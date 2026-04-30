Yasin Kol raporunu sundu: Ederson ne kadar ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u 2 farklı ihlalden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Brezilyalı kalecinin hakeme söylediği sözler de ortaya çıktı. Hakem Yasin Kol, Ederson'un kendisine söylediği sözleri raporda açıkladı. Türkiye gazetesinin haberine göre Kol sunduğu raporda Ederson'un kendisine iki kez küfür ettiğini yazdı.

NE CEZA ALACAK?

Ederson, "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

36. maddeye göre futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilebilir.

41. maddede ise futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası çıkabiliyor.

Futbol disiplin talimatına göre Ederson maksimum 10 maça kadar ceza alabilir.