MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
'Perperişan' davası: Mabel Matiz için mütalaa açıklandı

"Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla yargılanan Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın davasında mütalaa açıklandı. Karaca'nın 3 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 15:48, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 15:49
Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu.

3 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.
Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı.
İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

