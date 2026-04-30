MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Bakan Yumaklı açıkladı: Orman kahramanlarının sayısı 28 bine çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan dev bir hava gücünün görev yapacağını açıkladı. Personel sayısının 28 bine çıkarıldığını belirten Yumaklı, 138 bin gönüllüyle birlikte "Yeşil Vatan"ı korumaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 16:06, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 16:05
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Sakıp Sabancı Kent Ormanı'nda düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları Finali'nde yaptığı konuşmada, ilk defa gerçekleştirilen yarışmanın artık bir marka olduğunu söyledi.

Toplam 30 orman bölge müdürlüğünün iştirakiyle 81 ilde 4 bin 800 yarışmacı ve 200 görevliyle, 5 bin yeşil vatan sevdalısının tek bir yürek haline gelerek bu oyunların başlangıcını gerçekleştirdiğini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu basit bir müsabaka değil, bu aslında temelinde simülasyon yani ormancılığın mesleki bilgi, deneyim ve tecrübenin saniyelerle, zamanlarla yarışmasının bir göstergesi, yani adeta bir er meydanı. Bu parkurlar, ormancılığın her türlü unsurunu içinde taşıyan ama artık havaların ısınmasıyla birlikte daha da hassas olmamız gereken orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlığın çelik gibi bir iradeyle, bütün orman çalışanlarının, yeşil vatan sevdalılarının bir araya gelmesinden müteşekkil aslında bir şölen."

Yumaklı, Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nda (TOY) 5 bölgenin finale kadar geldiğini belirterek, mücadelede bulunan herkese teşekkür etti.

Ormanın her parçasını, yeşil vatanı gelecek kuşaklara aktarmak için gayret eden, planlayan ve orman yangını zamanlarında göğsünü ateşe siper eden bu teşkilatın her ferdinin kendileri için birer kahraman olduğunun altını çizen Yumaklı, "Bu er meydanının kaybedeni olmadığını söylemek istiyorum, dolayısıyla bu er meydanının bir tek kazananı olacak, o da yeşil vatan, Türkiye olacak." dedi.

Bakan Yumaklı, kendilerinin "Kıyametin kopacağını bile bilseniz, elinizdeki fidanı dikin" diyen bir değerler silsilesinin birer parçası olduklarını ifade etti.

Toprağı ana, ormanı da vatan olarak bildiklerini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğinde ve bizlere çizdiği vizyonla, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bunun en önemli parçasının da yeşil vatan olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye, bugün Birleşmiş Milletler'in açıklamış olduğu verilere göre, orman varlığını artıran, ağaçlandırma yapan 3'üncü ülke konumunda, orman varlığını da en çok artıran 4'üncü ülke konumunda. Yani bu istatistiklere de yansımış, bütün dünyada saygı duyulan bir noktaya da gelmiş, bu da bizler için gurur vesilesi."

Bakan Yumaklı, ağacı ve toprağı asla birer kaynak olarak görmediklerini, bu ülkenin ağacının da toprağının da gelecek nesillerden alınmış emanetler olduğunu dile getirdi.

"28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı ile mücadeleye hazırız"

Orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarının altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene yangınla mücadele edecek olan hava ve kara gücümüze önemli takviyeler yapmış olduk. Şu anda 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı ile bu mücadeleye hazırız. 25 bin kardeşimiz vardı orman yangınlarıyla mücadele edecek bir fiil orman kahramanları, bu sayıyı 28 bine çıkardık. Yine hep, her seferinde ayrı bir parantez açıyorum, 138 bin bize kayıtlı, bizden eğitimini ve gerekli malzeme ekipmanını almış gönüllü kardeşlerimiz de bu mücadelenin içerisinde çok önemli bir yer alıyor."

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede, en büyük güçlerinin vatandaşın hassasiyeti olduğunun altını çizerek, vatandaşlardan açık alanlarda hiçbir şekilde ateş yakmamalarını ve ateşe sebep olacak faaliyette bulunmamalarını istedi.

"Orman Benim" kampanyasında bu yıl 3'üncü yılları olduğunu ve bu kapsamda toplumun her kesimini, ormanların içerisinin temizlenmesi konusunda sahada olmaya davet ettiklerini belirten Yumaklı, "Biz bu sene orman yangınlarını konuşmayalım, orman yangınlarını engellemedeki başarımızı konuşalım, bu mutluluğu, gururu paylaşalım." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, yeşil vatan uğruna hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar, yangınla mücadele edeceklere de kolaylıklar diledi.

