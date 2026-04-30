Yahşihan Belediyesi davası tamamlandı: 5 sanığa ceza, 6 beraat

MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Türkiye'nin 10 yıllık aile ve nüfus yol haritası 2 Mayıs'ta açıklanacak
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
OECD'den Türkiye'ye uyarı: Emeklilik yaşını artırın
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim!
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Eğitimde yol ayrımındayız! Kayıp 12 yılın suçlusu kim?
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdürüne attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdürüne attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yahşihan Belediyesi davası tamamlandı: 5 sanığa ceza, 6 beraat

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" suçlamasıyla yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, yardımcısı Celal Yıldırım, imar müdürü ve bir iş insanı 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıkların belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 16:12, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 16:11
Yazdır
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Ulaş Biçer, Semih Aksakal, Yekta Niyazi Yıldırım, O.U, M.S, D.A. ve Z.Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Ö.B. ile E.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sungur, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Sanık O.U. da belediyede görevli olmadığı halde "irtikap" suçuna nasıl dahil olduğunu anlamadığını belirterek, beraatını istedi.

Yekta Niyazi Yıldırım ise tanık veya müşteki olmadığını, kendisinin de bu duruşmada sanık olduğunu ifade ederek, "Ancak herkes benden bahsediyor. Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatımı talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım, imar müdürü Aksakal ve iş insanı Biçer'e "irtikap" suçundan 6'şar yıl 8'er ay, eski belediye çalışanı Yıldırım'a ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca Sungur, Celal Yıldırım, Aksakal ve Yekta Niyazi Yıldırım'ın Türk Ceza Kanununun (TCK) 53/5 maddesi, Biçer'in ise TCK'nin 53/1 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar veren heyet, diğer 6 sanığın beraatına hükmetti.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.

Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki celselerde tahliye edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber