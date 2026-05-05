Özel okulların yaz okulu faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında "Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir. Ayrı bir çalışma takviminin uygulanmasında Bakanlıkça yapılacak sınavların ve mezuniyet işlemleri için e-okul üzerinde yapılacak işlemlerin tarihleri gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususlar dikkate alınır. Çalışma takviminde Bakanlıkça usul ve esasları belirlenen yaz okulu etkinliklerine yer verilebilir." hükmüne yer verilmektedir.

Buna göre, özel okulların düzenleyecekleri yaz okulu faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1-Yaz okulu faaliyetleri; faaliyet gösterilen eğitim kademesine uygun olmak kaydıyla, okulun kendi öğrencileri ile aynı ilde veya farklı illerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, valilikçe onaylanan çalışma takviminde açıkça yer verilmesi halinde düzenlenir.

2-Yaz okulu faaliyetleri, Bakanlığımızın akademik takvimine göre ders yılının bitiş ve başlangıç tarihleri arasında yürütülebilir.

3-Kurumun çalışma iznine sahip kendi personeli hariç olmak üzere, yaz okulu faaliyetlerinde görev alacak diğer tüm personel için ilgili mevzuat kapsamında valilikten çalışma izin onayı alınması zorunludur.

4-Valiliğe sunulan çalışma takviminde; yaz okulunda uygulanacak programların ayrı ayrı toplam süresi, günlük ve haftalık etkinlik saatleri, görev alacak personel bilgileri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarına ait kazanım ve öğrenme alanları ile ders çizelgeleri ve konu başlıkları ile eğitim mekanı açıkça belirtilmelidir.

5-Yaz okulu faaliyetleri kapsamında okul dışı mekanların kullanılması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli protokol, sözleşme veya kira sözleşmesi gibi belgelerin kurum tarafından düzenlenmesi ve çalışma takvimi ile birlikte valiliğe sunulması gerekir.

6-Yaz okulu düzenlemek isteyen okulların, mevcut veya bir önceki eğitim ve öğretim yılı için yaz okulu ücret ilanını (MEBBİS üzerinden) yapmış olmaları gerekmektedir. İlan edilen ücret, okulda gerçekleştirilecek tüm etkinlikleri kapsar. Bu nedenle bir öğrencinin birden fazla etkinliğe kaydı yapılması halinde ödenecek toplam tutar, ilan edilen ücreti aşamaz. Söz konusu tutarlar "Yaz Okulu Öğrenci Kayıt Sözleşmesi"nde belirlenmelidir.

7-Yaz okuluna ilişkin tüm ödemeler, kurum adına açılmış ve valiliğe bildirilmiş banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilmelidir.

8-Okullar, takviye kursu ücret ilanını (MEBBİS üzerinden) yapmış olmak kaydıyla, yaz aylarında yalnızca kendi öğrencilerine yönelik takviye kursları kapsamında akademik destek eğitimleri düzenleyebilirler.

9-Yaz okulu faaliyetleri sosyal, kültürel, sportif, sanatsal vb. içerikleri kapsayabilir.

10-Yaz okulu faaliyetlerine katılacak öğrencilerin velileri ile okul arasında Ek'te yer t Okulu Öğrenci Kayıt Sözleşmesi" mutlaka imzalanmalıdır.

11-Okulun kendi öğrencisi olup, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 13'üncı kapsamında öncelikli olarak ücretsiz öğrencilikten yararlanan (şehit, gazi ve korunma, barınma kararı verilen çocuklar) öğrenciler yaz okulundan ücretsiz faydalandırılır.

12-Okulun kendi öğrencilerinin yaz okuluna katılması durumunda, "Yaz Ok ğrenci Kayıt Sözleşmesi"nde belirtilen ücretin e-Okul sistemine işlenmesi zorunludur. Ayrıca yaz okuluna katılan tüm öğrencilerin kayıtları, yaz okulunun başladığı tarihten itibaren ÖÖKGM Bilişim Portalı (https://ookgm.meb.gov.tr/portal/) üzerinden "Yaz Okulu" modülüne eksiksiz olarak girilmelidir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren özel okulların düzenleyeceği yaz okulu faaliyetlerinin, yukarıda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, valiliğiniz uhdesinde planlanması, uygulanması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR