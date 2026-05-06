Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Anaokullarında velilerden alınan katkı payları nasıl harcanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 02.04.2026 tarih ve 156431818 sayılı yazısıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu müdürlüklerinde doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin inceleme ve soruşturmalar neticesinde; söz konusu alım bedellerinin, öğrenci katkı payları hesabından karşılandığı, fiilen teslim olmaksızın muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirildiği ve ödeme süreçlerinin tamamlandığı tespit edilmiş olup; bu harcamaların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu kaynağı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş yayınladı.

Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 14:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 13:23
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 02.04.2026 tarih ve 156431818 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (g) fıkrasında; kamu kaynakları, borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değer olarak belirlenmiş, (i) fıkrasında kamu geliri, kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67'nci maddesinde; okul öncesi eğitim hizmetinin resmi kurumlarda ücretsiz olduğu hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süre içerisindeki temel ihtiyaçlarının karşılanması, öz bakım süreçlerinin yürütülmesi ve eğitim programının uygulanmasının desteklenmesi amacıyla katkı payı alınacağı belirtilmiştir. Alınacak bu katkı payının, katkı payı tespit komisyonu tarafından nisan ayında tespit edileceği düzenlemesi yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 02.04.2026 tarih ve 156431818 sayılı görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında alınan katkı payları 5018 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler doğrultusunda kamu kaynağı olarak değerlendirilmekte olup; alınan katkı paylarından yapılacak harcamaların 5018 sayılı Kanun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

