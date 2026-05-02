4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Süleyman Soylu açıkladı: Siyaseti zihnimde bıraktım

tv100 canlı yayınına bağlanan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyaseti zihninde bıraktığını söyleyen Soylu, "Dönemim bittiğinde de 'veleddalin amin' diyeceğim" dedi.

Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 00:54, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 00:56
İçişleri Bakanlığı kimliğiyle uzun yıllar görev yapan ve geniş kesimler tarafından tanınan Süleyman Soylu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de "Buket Aydın ile Doğrudan" programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Soylu, Gülistan Doku soruşturması başta olmak üzere siyasi geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİYASETİ ZİHNİMDE BIRAKTIM"

Siyaseti zihninde bıraktığını söyleyen Süleyman Soylu, "Ben oraya bir milletvekili olarak gidiyorum. Ben oraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek için gidiyorum. Çok Meclis müdavimi değilim. Dönemin bitmesini bekliyorum. Dönemim bittiğinde de 'veleddalin amin' diyeceğim. Siyaseti bırakıyorum sonra, siyaseti zihnimde bıraktım zaten. Davamı bırakır mıyım peki bırakmam." ifadelerini kullandı.

"2028'DEN SONRA BANA BİR KİŞİ 1 GÜN SİYASET YAPTIRAMAZ"

Soylu, "2028'den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz. Elinde bilgisi olan belgesi olan ortaya koymayan namerttir." dedi.

"KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK"

"Bundan sonra muradım şudur" diyen Soylu, "Geldik memleketimize ülkemize hizmet ettik. Hiç kimseye kızgın değilim. Ülkem için gerekli görevleri yaptığıma inanıyorum şimdiye kadar. Arkadaşlarım bana soru sorarlarsa bir konuda bilgimi tecrübemi aktarırım. Ben 2028 itibarıyla meselemi tamamladım. Kimseye kırgınlığım yok tam tersi minnetim ve şükranım var." diye konuştu.

