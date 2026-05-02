Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı takvimi, Başkan Fatih Karahan'ın TBMM sunumuyla başlayıp Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu ile devam edecek süreçte, ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar içerecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:14, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:15
Yazdır
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı ajandası netleşti. Başkan Fatih Karahan'ın TBMM'deki sunumuyla başlayacak olan süreç, yılın ikinci Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu ile devam ederek ekonomi yönetiminin yol haritasına ışık tutacak.

TCMB'nin mayıs ayı takvimi, bankanın yasal yükümlülükleri ve şeffaflık politikası kapsamında kritik gelişmelerle şekillenecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, takvim kapsamında ilk olarak 5 Mayıs Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleriyle bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek sunumda Karahan, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamalarına dair kapsamlı bir bilgilendirme yapacak.

Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları, faiz kararlarının arka planı ve dezenflasyon sürecinin yol haritası ele alınacak. Milletvekillerinin sorularını da yanıtlaması beklenen Karahan'ın, sıkı para politikası duruşuna dair vereceği mesajların piyasaların odak noktasında olması öngörülüyor.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu 14 Mayıs'ta

Ekonomi dünyasının büyük bir merakla beklediği "Yılın 2. Enflasyon Raporu", 14 Mayıs'ta Başkan Karahan tarafından Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

Yılın ilk raporunda paylaşılan enflasyon tahminlerinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği, dezenflasyonun tesisi için öngörülen takvimin işleyişi ve iç talepteki dengelenme süreci raporun ana eksenini oluşturacak. Analistler, raporun içeriğinde yer alacak satır arası mesajların, önümüzdeki dönemin faiz projeksiyonuna dair önemli ipuçları taşıyacağını belirtiyor.

Finansal istikrarın röntgeni çekilecek

TCMB'nin mayıs ayındaki son önemli gündem maddesi ise 22 Mayıs'ta açıklanacak olan "Finansal İstikrar Raporu" olacak. Yılda iki kez yayımlanan raporun bu yılki ilk sayısında; bankacılık sektörünün mevcut durumu, kredi büyüme hızları, hanehalkı ve reel sektörün borçluluk yapısı ile finansal sisteme yönelik risklerin analizi yer alacak.

Uzmanlar, mayıs ayındaki bu yoğun veri ve sunum akışının, Türkiye'nin orta vadeli ekonomi programı (OVP) hedefleriyle uyumunu teyit etmek açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber