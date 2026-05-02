Alucra Belediye Başkanı Demirağ kalp krizi geçirdi
Giresun'un Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, Ordu-Giresun Havalimanı'na gittiği sırada kalp krizi geçirdi; hastanede anjiyografi yapılan Demirağ'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirağ'ın İstanbul'da düzenlenen 18. Giresun Günleri etkinliğine katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gittiği esnada Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirağ 'a, anjiyografi işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada,
"Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.