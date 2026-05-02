Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor

Türkiye'de doğurganlık oranlarındaki düşüşe dikkat çeken uzmanlar, bu gerilemenin yalnızca sosyal nedenlerle sınırlı olmadığını, çevresel kirlilik ve kimyasal maruziyetin hem kadınlarda hem erkeklerde üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor. Türk Alman Jinekoloji Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, son yıllarda kadınlarda erken menopoz ve yumurtalık yetmezliği, erkeklerde ise sperm kalitesinde belirgin düşüş yaşandığını belirterek, özellikle endokrin bozucu kimyasallar, pestisitler, plastikler ve çevresel toksinlerin hormon dengesini bozarak kısırlığa yol açtığını ifade etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:30, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:34
Yazdır
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor

Türkiye'de doğurganlık oranları son yıllarda dikkat çekici şekilde düşerken, uzmanlar bu gerilemenin sadece sosyal değil, biyolojik ve çevresel sebeplere de dayandığını vurguluyor.

Özellikle, endokrin bozucu kimyasallar, tarım ilaçları, plastikler ve pestisitlerin hem kadınlarda hem de erkeklerde hormon dengesini bozarak kısırlığa sebep olduğunu söyleyen Türk Alman Jinekoloji Vakfı Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihat Ünlü "Son yıllarda kadınlarda yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz oranları ile erkeklerde sperm sorunlarında artış var. Bunun önemli sebeplerinden biri de çevresel kirlilik" dedi.

Prof. Dr. Ünlü'ye göre kadınlarda görülen en önemli sorunlardan biri prematür over yetmezliği (yumurtalıkların 40 yaşından önce normal fonksiyonlarını -yumurta üretimi ve östrojen salınımı-kaybetmesiyle oluşan durum).

Toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülen bu durum, yumurtalıkların beklenenden çok daha erken tükenmesi anlamına geliyor.
45 yaş altı erken menopoz oranının ise yüzde 5'lere ulaştığını belirtiliyor.

ERKEN MENOPOZDA ARTIŞ VAR

Türkiye Gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın ahberine göre: "Eskiden nadir gördüğümüz erken menopozu artık daha sık görüyoruz" diyen Prof. Dr. Ünlü, bunun sebepleri arasında genetik etkenler ve bağışıklık sistemi hastalıklarının yanı sıra çevresel faktörlerin giderek daha büyük rol oynadığını ifade ediyor. Prof. Dr. Ünlü'ye göre en büyük risklerden biri kontrolsüz kimyasal maruziyet. Tarımda kullanılan pestisitler, gıdalardaki katkı maddeleri, hava kirliliği ve radyasyonun, kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde ise testisleri doğrudan etkilediği belirtiliyor. Prof. Dr. Ünlü, "Üreme organları vücudun en hassas yapılarıdır. Maruz kaldığımız toksinler ilk olarak buraları etkiler" diyor.

ERKEK KISIRLIĞI DA PİK YAPTI

Erkeklerde de tablo farklı değil. Bilimsel çalışmalar özellikle son 40 yılda erkeklerde sperm kalitesinde yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığını gösteriyor.

Sperm kalitesinde düşüş, hormon dengesizlikleri ve çevresel toksinlere maruziyetin çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Prof. Dr. Ünlü, ayrıca plastiklerde bulunan endokrin bozucu kimyasallar, stres, düzensiz hayat ve sağlıksız beslenmenin de doğurganlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

KANSER RİSKİ DE ARTIYOR

Çiftçilerin kontrolsüz olarak kullandığı pestisitlerin topraktan kaybolmadığını ifade eden Prof. Dr. Ünlü, hayvancılıkta kullanılan antibiyotik ve östrojenin de insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek "Toprak, su ve gıda zinciri giderek kirleniyor. Bu sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de etkileyen bir sorun. Bu ürünlerin yıllardır anormal derecede kullanılmasıyla toprak zehirlenmiş. Keza hayvancılıkta inanılmaz derecede östrojen kullanılıyor. Östrojen hormonu hayvanlara yapılıyor, kısa sürede kilo alıyorlar, yağlanıyorlar. Sonra da bu hormonları onlardan biz alıyoruz. Bu durum kadınlarda meme kanseri, erkeklerde başka birtakım sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla da gerçekten çevresel faktörler çok çok önemli. Bütün bunlara farkında olmadan maruz kaldığımız radyasyonla, içki, sigara ve son dönemde sıkça gündeme gelen uyuşturucu gibi kimyasallar da eklenince, üreme fonksiyonları büyük hasar alıyor" diyor.

ÖSTROJEN TAKVİYESİNDEN KORKMAYIN

Ortalama hayat süresinin yükselmesine karşılık menopoz yaşının aşağılara düşmesi sebebiyle kadınların menopozda geçirdiği hayat yılları artıyor. Östrojen üretiminin azalarak bittiği bu dönemde hayat için gerekli olan bu hormonun takviyesinin yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Cihat Ünlü "Östrojen takviyesinden korkmamak gerek. Çünkü östrojen hem kalp hem kemik sağlığı hem de tüm vücut fonksiyonları gerekli bir hormon. Yıllar önce yapılan bir bilimsel çalışmanın yanlış aktarılması yüzünden kadınlar menopoz döneminde östrojen takviyesi yapmaktan korkmaya başladılar. Oysa hiç zararı yok" dedi. Östrojen takviyesinin doktor kontrolünde ve doktorun belirlediği dozlarda kullanılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ünlü "Geçirilmiş bir kanser hikayesi, pıhtılaşma bozukluğu olan, obez, günde bir paket sigara içen, hareketsiz kişilere vermemek gerekiyor. Bunun dışında rahatlıkla kullanılabilir. Ancak düzenli kontrollerin yaptırılması gerekir" diye anlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber