4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okul güvenliğine yönelik yeni tedbirlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında devreye alınacağını açıkladı. St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere konuşan Tekin, okullarda görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin geçici bir çözüm olduğunu belirterek, "Okul polisi" uygulamasının özel eğitimli personelden oluşması gerektiğini ifade etti. Zorunlu eğitim süresi ve ara tatil uygulamalarının da tartışmaya açık olduğunu söyleyen Tekin, eğitim sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, özel okul ücretleri ve enflasyon üzerindeki fiyat artışlarına ilişkin de düzenleme mesajı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 09:50, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 12:06
Okullardaki ara tatile yeni bir düzenleme yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Bakan Tekin'in St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamaları aktardı.

ARA TATİLLERE DÜZENLEME

Tekin, "Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak." ifadesini kullandı.

"Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız." diyen Bakan Tekin, "Böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." şeklinde konuştu.

OKULLARDA EK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini de söyledi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın okul saldırıları ile ilgili soruşturma sürecine dahil olduğunu anlatan Bakan Tekin, şu açıklamaları yaptı:

"- Kamuoyunda çok konuşulan sebepler; çocukların sosyal medya, oyun siteleri vesaire üzerinden yönlendirilmesi. Onlar tamam ama sonuçta bu işin fitilini ateşleyen bir mekanizma var. Yani bir şey var orada. Onun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması lazım.

- Bu hem kriminal bir durum olduğu için, eğer böyle bir suç işleyen birisi varsa suçun cezalandırılması açısından, adalet açısından gerekli hem de bizim bundan sonra almayı planladığımız tedbirlerle ilgili olarak bizim için önemli bir referans kaynağı olacak, ona odaklanmamız gerekecek.

- O yüzden hem Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı hem İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ortaklaşa bu süreci derinlemesine araştırıyorlar. Sürekli biz de bu konuda hassas olmaları gerektiği hususunda kendileriyle konuşuyoruz. Benim için önemli o kısım."

Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

"Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz." diyen Tekin, şunları kaydetti:

"- 'Her okulda silahlı bir güvenlik olsun, o kişi güvenliği temin etsin.' Bu, çok doğru olmayan bir yaklaşım. Bu varsayım doğru olsaydı, Çekmeköy'deki okulumuzda polis vardı, orada Fatma Nur öğretmenimizin başına bu elim olay gelmezdi ya da Siverek'te jandarma karakolunun bitişiğindeki okulumuzda böyle bir hadise olmazdı.

- Demek ki o olayın bir başka boyutu var. Biz şimdi bütün bu süreçten hareketle zaten çalışmalarımızı üç ana ayak üzerine kurmuştuk: Bir; bu türden eğitimin kendi doğal yapısı içerisindeki önleyici tedbirler.

- Şiddeti, baskıyı, çocukların şiddete eğilimini önleyecek tedbirler. Bunun içerisinde psikolojik destek ünitelerinin artırılmasından tutun çocukların dijital bağımlılığının azaltılmasına kadar bir sürü parametre var. Onların hepsi aslında bu önleyici tedbirlerin bir parçası.

- İkinci olarak fiziki anlamda okul inşaatlarımızla ilgili olarak eksikliklerimiz olan okulları tespit ediyoruz. Güvenlik kamerası eksiği olan okul var mı? Fiziki anlamda istinat duvarından, bahçe kapısının girişinden vesaire sorunu olanlar var mı? Ve bundan sonraki okul binalarıyla ilgili olarak, yeni yaptığımız okul inşaatlarında dikkat etmemiz gereken bir şey var mı diye, bizim kendi içimizde fiziki altyapıyla ilgili böyle bir çalışmamız var.

- Üçüncü çalışmamız da biz zaten her yarıyılın başında; illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile merkezde de biz, İçişleri Bakanı ile beraber, bulunduğu coğrafi alanın sosyoekonomik göstergeleri ve diğer parametrelere bakarak bazı öncelikli okulları tespit ediyoruz.

Yani diyoruz ki; "Bu okul, birinci derecede öncelikli. Bu okulda 24 saat bekleyen polisimizin olması lazım." Bu kapsamda, Türkiye genelinde binin üzerinde okulumuzda 24 saat polis bekliyor. Bir başka kategoride de bazı okulların önünde polis araçları rutin devriyeye çıkıyor. Yani sıklıkları belli devriye araçlarıyla polisler devriye geziyor.

- Bir başka kategori, eğitim kurumları için güvenlik komisyonları oluşturuldu. Bazı okullarda lokalde ilde ve ilçedeki ilçe emniyet müdürlerinin oluşturduğu komisyonlar kuruldu. Bütün okullarımızı biz bu anlamda bu öncelik durumlarına göre tanımlamıştık. Şimdi İçişleri Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz çalışma ile biraz daha detaylı bir biçimde, biraz daha tabiri caizse güvenlik odaklı bir biçimde okullarımızı yeniden gözden geçiriyoruz.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM

Tekin'in gazetecilere açıklamalarında eğitim süresinin kısaltılması da yer aldı. "Konu tartışmalı." diyen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"- İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz; '15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi' diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım?

- Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum.

Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere, zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz."

ÖZEL OKUL FİYATLARI

Bakan Tekin, yüksek okul fiyatlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu söyleyen tekin, bu okulların farklı olanaklar sunduklarını belirterek, "Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz." dedi.

İKİ OKULDA ART ARDA İKİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin gündeminde.

Nisan ayındaki ilk saldırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı .

Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.

İkinci saldırı ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci yaşamını yitirmişti .

