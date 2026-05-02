İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatlar nisanda yükseldi

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatlar nisanda yükseldi

İstanbul Ticaret Odası'nın nisan ayı verilerine göre, kentte perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,74, toptan eşya fiyatları ise yüzde 4,32 artış gösterdi. Yıllık bazda artış perakende fiyatlarda yüzde 36,83'e ulaşırken, en yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi. Toptan eşya fiyatlarında ise mensucat ve işlenmemiş maddeler öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 10:52, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 10:53
Yazdır
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatlar nisanda yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,83, toptan fiyatlarda yüzde 22,28 oldu.

En yüksek artış giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı nisanda bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,09 ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda görüldü. Bunu yüzde 8,80 ile "konut", yüzde 6,49 ile "haberleşme", yüzde 2,57 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 2,36 ile "ev eşyası", yüzde 1,83 ile "sağlık", yüzde 1,80 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,58 ile "lokanta ve oteller", yüzde 0,87 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 0,48 ile "ulaştırma", yüzde 0,03 ile "eğitim" harcamaları grubu izledi.

"Eğlence ve kültür" harcama grubunda ise yüzde 0,12 azalış görüldü.

İstanbul'da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi etkili oldu.

Konut ve haberleşme harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri de etki etti.

Toptan eşyada en yüksek artış mensucatta

Nisanda bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 10,62 ile "mensucat" oldu. Bunu yüzde 9,15 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 7,83 ile "kimyevi maddeler", yüzde 3,68 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 3,64 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 2,55 ile "madenler" ve yüzde 1,11 ile "gıda maddeleri" takip etti.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 32,93, madenlerde yüzde 27,13, gıda maddelerinde yüzde 26,51, yakacak ve enerjide yüzde 21,53, mensucatta yüzde 19,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,84, kimyevi maddelerde ise yüzde 12,26 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber