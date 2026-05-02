4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
16 ilde eş zamanlı operasyon: 198 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı 16 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 198 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hareketlerinin 3,5 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 11:15, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 11:19
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

İl jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 198 şüpheli gözaltına alındı. MASAK tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, söz konusu şahısların banka hesaplarında toplam 3,5 milyar lira tutarında hesap hareketi bulunduğu saptandı.

Suç ağının detayları deşifre edildi

Emniyet güçlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, Adana ve Muğla'da baskı ve tehdit yöntemleriyle işletmelerden haksız maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yönettikleri, Sinop'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferine aracılık ettikleri Tunceli'de resmi belgede sahtecilik, Manisa'da silah kaçakçılığı, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te ise yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları belirlendi.

Yargı mercilerince alınan kararlar doğrultusunda; şüphelilere ait 24 taşınmaz, 16 araç ve 1060 banka hesabı donduruldu. Ayrıca baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal, doküman, muhtelif miktarda nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

105 şüpheli cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 105'i, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 75 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakanlık açıklamasında, şehirlerin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceği vurgulanarak, operasyonları başarıyla gerçekleştiren jandarma personeli, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

