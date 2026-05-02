4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 50,54 ile domates olurken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 63,20 ile patlıcan oldu. İndekste yer alan 336 üründen 250'sinin fiyatı artarken, 15 üründe düşüş kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 18:23, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 18:23
İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Nisanda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken, 15 ürünün fiyatı azaldı.

DOMATES İLK SIRADA

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 50,54 ile domates oldu. Bunu yüzde 29,87 ile diğer sağlık ürünleri, yüzde 25,14 ile aydınlatma, yüzde 25 ile ısınma ve yüzde 24,72 ile etek takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 22,34 ile tişört (kadın), yüzde 20,77 ile elbise, yüzde 20,63 ile gömlek (erkek), yüzde 19,99 ile gömlek (kadın), yüzde 19,30 ile havuç ve yüzde 18,87 ile pantolon (kadın) oldu.

Sivri biberin fiyatı yüzde 16,87, kıvırcık salatanın yüzde 16,84, çarliston biberin yüzde 16,45 ve tunikin yüzde 15,60 yükseldi.

PATLICANIN FİYATI DÜŞTÜ

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 63,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan patlıcan oldu. Onu yüzde 38,12 ile salatalık, yüzde 32,59 ile kabak, yüzde 27,15 ile çilek, yüzde 20,35 ile taze fasulye ve yüzde 11,05 ile oyuncak takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 5,80 ile yumurta, yüzde 5,29 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, yüzde 2,36 ile maydanoz, yüzde 1 ile ceket (erkek), yüzde 0,83 ile sinema bileti ve yüzde 0,34 ile salça oldu.

