Evde oyun oynarken kaynar suya düştü: 2 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı

İnegöl ilçesinde evde oyun oynadığı sırada kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki Alparslan A. ağır yaralandı. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuk, vücudunda oluşan ciddi yanıklar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 14:58, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 14:57
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde oyun oynadığı sırada kaynar su dolu kovaya düşen Alparslan A. (2), ağır yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu.

Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden anne, çocuğu kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.

Alparslan A., annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

