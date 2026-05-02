İstanbul'daki İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'daki İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı

İstanbul Valiliği, basında yer alan sahipsiz hayvanlarla ilgili "geri adım" iddialarını yalanlayarak yasal yükümlülüklerin harfiyen uygulanacağını duyurdu. Ayrıca Valilik, sorunun çözümü için İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan 6 maddelik kararları da kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 15:39, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 15:35
Yazdır
İstanbul'daki İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı

İstanbul Valiliği, basında ve sosyal medya mecralarında, bugün AFAD İstanbul Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sokak Hayvanlarını Koruma Kurulu" toplantısında alınan kararlara atıfla "Valilikten sokak hayvanları konusunda geri adım" şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun hükümlerin açık olduğuna dikat çekile açıklamada, "Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklıselimle yaklaşan tüm kesimlerce malumdur. İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz." denildi.

"Herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu değil"

Valilik, İstanbul'daki bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama kat edildiği, vatandaşın her konuda olduğu gibi bu konuda da daha yüksek standartta bir yaşama ulaştırılabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü, herhangi bir rehavet ya da geri adımın söz konusu olmayacağını vurguladı.

Toplantıda alınan 6 karar duyuruldu

İstanbul Valiliği, yanlış anlamalara ya da manipülasyonlara mahal vermemek adına İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda alınan 6 kararı da paylaştı.

Buna göre, mevzuat çerçevesinde belediyeler, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, bakımevi ve doğal yaşam alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan belediyeler, ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.

Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne verileri iletecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş sahipsiz hayvan izleme cetvelleri, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5'ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğüne gönderilecek.

Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.

Belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak

İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.

Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.

Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber