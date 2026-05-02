Aile içi cinayet: Gelinini öldüren kayınvalide gözaltında
İstanbul Şişli'de gelinini silahla vurarak öldüren kayınvalide gözaltına alındı.
Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda aile içi cinayet yaşandı.
Olay, Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Eşi cezaevinde olan Burçin Şahin (25), birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. (58) ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Menekşe K. evde bulunan silahla art arda Şahin'e ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, Menekşe K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Polis ekipleri evin çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede 3 adet boş kovan buldu.
6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Menekşe Karaböcek'in suç kaydı olmadığı ancak "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi