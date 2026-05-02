Avrupa'da kaç ABD askeri var ve neden oradalar?

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Avrupa'da kaç ABD askeri var ve neden oradalar?

ABD, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan askeri tahkimatın ardından Almanya'daki 5 bin askerini geri çekerek bölgedeki varlığını işgal öncesi seviyeye düşürüyor. Washington yönetimi, Almanya'nın yanı sıra İtalya, İngiltere ve İspanya gibi kritik noktalarda da askeri güce sahip.

Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 18:00, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 17:51
Yazdır
Avrupa'da kaç ABD askeri var ve neden oradalar?

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtasındaki askeri konuşlanmasında kapsamlı bir düzenlemeye giderek Almanya'da görev yapan 5 bin askerini geri çekme kararı aldı. Pentagon'un bu hamlesiyle birlikte bölgedeki Amerikan gücü, 2022 yılındaki Ukrayna işgali öncesindeki seviyelere gerilemiş olacak.

Kararın en dikkat çekici detaylarından biri ise bu yıl içinde Almanya'ya sevk edilmesi planlanan uzun menzilli füze taburu projesinin iptal edilmesi oldu. Bu gelişme, Berlin yönetiminin kritik bir füze savunma desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor.

Başka hangi AB ülkesinde ABD askeri var?

Almanya, halihazırda 36 bini aşkın personelle Japonya'nın ardından dünyada en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapan ikinci ülke konumunu sürdürüyor. Soğuk Savaş döneminde 250 binlere ulaşan bu rakamın kademeli olarak düşürülmesi, ABD'nin küresel savunma önceliklerinin değiştiğini gösteriyor. Geri çekilecek birliklerin doğrudan ana vatana mı döneceği yoksa stratejik önemi artan başka bölgelere mi kaydırılacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.

Avrupa'daki Amerikan askeri ağı sadece Almanya ile sınırlı değil; İtalya'da 12 bin, İngiltere'de ise 10 binden fazla asker aktif görev yapıyor. İspanya'da bulunan 4 bin kişilik güç ise Madrid hükümetinin tesislerin İran operasyonlarında kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Washington'un geri çekilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ramstein, Aviano ve Lajes Field gibi devasa üsler, sadece Avrupa'nın güvenliği için değil, Orta Doğu ve Afrika'daki krizlere müdahale etmek için de hayati birer lojistik merkez ve komuta noktası olarak kullanılmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber