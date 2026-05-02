Kabine üyelerinden 'Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi'ne ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin güçlü toplumun temeli olan aile yapısını koruyan ve geleceği güvence altına alan stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Adaletin ilk ve en güçlü zemininin aile olduğunu aktaran Gürlek, "Hakkaniyet duygusu, sorumluluk bilinci ve toplumsal düzen, güçlü aile yapısı içinde yeşerir. Bu önemli vizyonun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye, genç nüfusunu koruyor, güçlü aileleriyle güçlü yarınlara ilerliyor. Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi ile ülkemiz geleceğe hazırlanıyor." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradeleriyle, Türkiye'nin yarınlarını bugünden inşa edecek Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin millete hayırlı olmasını temenni ederek, "Aileyi merkeze alan güçlü hamlelerle milletimiz için çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Güçlü yarınların inşasına yön veren tarihi bir adım"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ailenin, toplumun temeli, nüfusun, milletin istikbali olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı'nın milletin geleceğini güvence altına alan, güçlü yarınların inşasına yön veren tarihi bir adım olduğunu aktaran Çiftçi, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında, "Türkiye'nin yarınlarını bugünden inşa eden stratejik bir adım Aile ve Nüfus On Yılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Vizyon Belgesi. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını belirlemiyor, nesiller boyu sürecek bir huzur ikliminin yol haritasını çiziyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve desteğiyle, aileyi merkeze alan güçlü hamlelerle milletimiz için çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin genç nüfusunu koruduğunu, güçlü aileleriyle güçlü yarınlara ilerlediğini Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi ile ülkenin geleceğe hazırlandığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile Yılı'ndan Aile ve Nüfus On Yılı'na uzanan, çok önemli politikaları milletimize kazandıracak olan bu yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

"Sağlam aile yapısı, güvenli yarınların da en kıymetli teminatıdır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, köklerinden güç alarak geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa ettiklerini belirterek, "Aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye." paylaşımında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin aziz millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Ailenin medeniyetin özü, toplumsal huzurun temeli ve milletin istikbalinin en sağlam dayanağı olduğuna işaret eden Bolat, "Sağlam aile yapısı, güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve güvenli yarınların da en kıymetli teminatıdır. Bu anlayışla, aile kurumunu koruyan ve güçlendiren her adımı, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, milletimizin refahını ve nesillerimizin geleceğini güvence altına alacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise toplumun gücünün aileyle ölçüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile Yılı ile başlayan süreç, 'Aile ve Nüfus On Yılı' ile daha uzun vadeli bir kimliğe bürünüyor. Bekamız ve refahımız için milli değerlerimize uygun bir dönüşüm başlıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."