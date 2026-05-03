Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Ekonomide yeni reformlar için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yeni ekonomik eylem planının odağında sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm yer alıyor. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yeni ekonomik paketleri de duyurması bekleniyor.
Ekonomide yeni reformlar için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan eylem planı kapsamında; yapısal dönüşüm hedefleri doğrultusunda hukuk, üretim ve yatırım iklimi güçlendirilecek.
Yeni eylem planının odağında; sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşüm hedefleri yer alacak. Atılacak adımların kısa süreli tedbirler değil, uzun vadeli ekonomik dönüşümü hedefleyen düzenlemeleri içermesi planlanıyor.
Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Su Komisyonu'nun hazırladığı yeni
eylem paketiyle kaynakların verimli kullanımı sağlanacak. Rüzgar ve güneş enerjisi
yatırımlarını artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek. Yatırımcı çekmeye yönelik
ilk adımı daha önce açıklayan Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik
paketleri de duyurması bekleniyor.
Reel Sektöre Geniş Yer Verildi
Hükümetin temel hedefleri arasında, ekonomide verimliliğin artırılması, cari
açığın kalıcı şekilde düşürülmesi, rekabet gücünün yükseltilmesi, ekonomik direncin
güçlendirilmesi yer alıyor. Hükümetin yapısal dönüşüm planında reel sektör de
geniş yer tutuyor. Tarım, enerji ve sanayi alanlarında kapsamlı değişiklikler
gündemde. Tarım tarafında arazilerin korunması, gübre ve ilaç sanayiinin geliştirilmesi
hedefleniyor. Enerji ve sanayide ise rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin
artırılması, enerjinin üretimde daha verimli kullanılması, sanayide yeşil dönüşümün
hızlandırılması planlanıyor.
Erdoğan Kritik Toplantılara Doğrudan Başkanlık Edecek
Ekonomi yönetimi, özellikle Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel ve Türkiye
ekonomisine etkilerini de yakından takip ediyor. Bu çerçevede, olası ekonomik
risklere karşı alınabilecek önlemler ile Türkiye'nin rekabet avantajları detaylı
şekilde analiz ediliyor. Hazırlık sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğrudan
katılacağı ve kritik toplantılara başkanlık edeceği ifade ediliyor. Yeni eylem
planının, açıklanacak paketlerle birlikte kademeli olarak hayata geçirilmesi
bekleniyor.
Hukuk Reformu Yatırımcı Güvenini Artıracak
Eylem planının en kritik başlıklarından biri hukuk sistemi olacak. Bu kapsamda, tahkim süreçlerinin hızlandırılması, iş ve ticaret davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması, milletlerarası tahkim mevzuatının güncellenmesi gibi düzenlemelerle yatırımcı güveninin artırılması amaçlanıyor.