Bakan Mahinur Göktaş Belçikalı mı?

Bakan Mahinur Göktaş'ın kimleri Ziyaret etti?

Bakan Göktaş'ın Brüksel'de esnaf ziyaretinde bulunduğuna ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yoğun eleştiri geldi. Ancak Ahmet Hakan, bu eleştirilerin temel bir gerçeği atladığını hatırlattı: Bakan'ın ziyaret ettiği kişiler Belçikalılar değil, diasporada yaşayan Türkler.

Ahmet Hakan: Mahinur Göktaş Türklük için bedel ödemiştir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, Göktaş'ın "Belçikalılığına" dair yapılan eleştirileri geçmişten bir olayla ele aldı. Hakan'a göre Mahinur Göktaş, Türklüğünün bedelini bizzat Belçika'da ödemiş bir siyasetçidir.

2015 yılında Brüksel Parlamentosu'nda milletvekili olan Göktaş, partisi CDH'nin 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımasına karşı çıktı. Buna kişisel olarak itiraz etti ve sonuna kadar mücadele etti. Sonuç? Partisi onu ihraç etti. Bu olay günlerce, haftalarca Avrupa çapında tartışıldı.

Ahmet Hakan bu olayı şöyle değerlendirdi: "Mahinur Hanım, Türklüğünün gereğini Belçika'da yerine getirmiş ve bunun bedelini ödemiş bir siyasetçidir."

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Siz hangi ülkenin Aile Bakanısınız? Belçika'nın mı, yoksa Türkiye'nin mi?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

TBMM kürsüsünde ise CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "Ruhen hala Belçika'dasınız, buraya gelememişsiniz" ifadelerini kullanmış; Bakan Göktaş bu sözlere sert yanıt vermişti.

Bakan Göktaş'ın mesajı

Göktaş, eleştirilere "Avrupa'da yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Doğup büyüdüğüm sokaklarda, ailemin esnaflık yaptığı sokaklarda esnaflarımızla kucaklaşmak kadar doğal ne olabilir?" diyerek yanıt verdi.