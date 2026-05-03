4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor

TÜİK'in 4 Mayıs'ta açıklayacağı nisan ayı enflasyon verisi, Temmuz'daki maaş artışını belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,19 olan nisan enflasyonu bu oranda gerçekleşirse emeklilerin zam oranı yüzde 13,54'e, memurlarınki ise yüzde 9,45'e ulaşacak.

Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 10:58, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 11:01
Türkiye'de milyonlarca emeklinin ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken, kritik süreçte geri sayım sürüyor. 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verisi, 4 aylık zam oranını netleştirecek.

Ekonomistlerin Enflasyon Tahmini Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler öncesinde AA Finans'ın yayımladığı beklenti anketi, ekonomistlerin nisan ayı enflasyonuna ilişkin öngörülerini ortaya koydu. Ankete katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, aylık enflasyonun yüzde 3,19 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu. Tahminler ise yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişti.

3 Aylık Enflasyon Farkı Yüzde 10,04

Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 3 aylık kümülatif zam oranı yüzde 10,04 seviyesine ulaşmıştı. Memurlar için ise bu dönemde henüz bir zam farkı oluşmamıştı.

Beklenen 4 Aylık Zam Oranı

Nisan ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,19 gelmesi halinde tablo daha da netleşecek. Buna göre emeklilerin zam oranı yüzde 13,54 seviyesine yükselirken, memur ve memur emeklileri için de yüzde 9,45 oranında maaş artışı oluşması bekleniyor.

Kesin oranlar ise 4 Mayıs'ta açıklanacak resmi verilerle birlikte netleşecek.

