Okul değil üretim merkezi: 5 fabrikanın siparişleri liseli gençlere emanet

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okul değil üretim merkezi: 5 fabrikanın siparişleri liseli gençlere emanet

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentin önde gelen fabrikaları için dişli çark, somun ve cıvata üretimi gerçekleştiriyor. Döner sermaye kapsamında çalışan 100 öğrenci, bir yandan sanayinin ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan profesyonel iş tecrübesi kazanarak istihdama hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 11:25, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 11:43
Yazdır
Okul değil üretim merkezi: 5 fabrikanın siparişleri liseli gençlere emanet

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğrencileri, kentteki bazı fabrikaların ihtiyaç duyduğu parçaları üretip ek gelir elde ediyor.

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanında öğrenim gören 10 ve 11'inci sınıftaki yaklaşık 100 öğrenci, ilde vinç sistemleri, alüminyum, araç trafik setleri ve makine tamiratı sektörlerinde faaliyet gösteren 5 fabrikanın siparişleri üzerine atölyelerindeki CNC ve freze tezgahlarında, öğretmenlerinin gözetiminde dişli çarkı, somun ve cıvata gibi parçalar üretiyor.

Ayrıca atölyede zaman zaman bu fabrikaların makinelerinin bakımları da öğrenciler tarafından yapılıp arızaları gideriliyor.

Okulun döner sermayesi kapsamında, cumartesi günleri gerçekleştirilen üretimle öğrenciler, hem iş tecrübesi kazanıyor hem de elde edilen gelirden pay alıyor.

Okul Müdürü Cebrail Avcı, AA muhabirine, temelleri 1949 yılına dayanan okulun kentin en köklü eğitim kurumlarından olduklarını söyledi.

Öğrencileri çağın gereklerine uygun yetiştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Döner sermaye çalışmaları kapsamında öğrencilerin uygulama yapmalarını ve mesleki becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Fabrikaların ihtiyaç duydukları dişli çarkı, somun ve cıvata gibi ürünleri burada üretiyoruz. Böylece Bilecik sanayisine de katkı sunuyoruz."

- Okulda öğrendiklerini uygulamaya dökebiliyorlar

Makine teknolojisi alanı öğretmeni Hüseyin Altınay da atölyelerinde pek çok parçayı imal edebildiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin böylece tecrübe kazandığını belirten Altınay, şunları kaydetti:

"Döner sermaye çalışmalarından belli bir gelir elde ediliyor. Bu gelirden üretime katılan öğrenciler de pay alıyor. Bu çalışmaların amaçlarından biri de okulda öğrendiklerini uygulamaya döküp mesleklerini daha iyi kavrayabilmeleri. Böylece sanayisi güçlü illerimizdeki fabrikalarda öğrencilerimiz, ciddi şekilde istihdam edilebiliyor."

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Özer ise parçaların tasarımlarını kendilerinin yaptıklarını anlattı.

Bu sayede üretimin her aşamasına hakim olduklarını aktaran Özer, "Ayrıca elde edilen gelirden aldığımız payla harçlığımızı da çıkarıyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber