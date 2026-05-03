İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına dair beklentileri değerlendirdi. Uzun tatilin turizm sektörü için her zaman olumlu olduğunu belirten Ersoy, nihai kararın Kabine toplantısında alınacağını vurguladı.

Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 11:58, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 14:46
Kültür ve sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Aydın'da düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dev organizasyonun açılışında gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki savaşı, bölgedeki krizleri ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkilerini şöyle değerlendirdi:

"Bu savaşın kimseye faydası olmayacak, savaştan kimse olumlu sonuç elde etmeyecek. Bu bölgenin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve maalesef gelecekte de krizlere açık bir bölgede yaşıyoruz. Sektörü krizlere bağışıklı hale getirmemiz gerekiyor

Son gelişmelere baktığımızda, nihai ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar anbean takip edilmesi ve dikkatle yönetilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Ancak Türkiye'nin geçmişte kriz yönetimi konusundaki tecrübesini ve başarısını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sürecin de belirli ölçüde kontrol altında ve doğru şekilde yönetildiğini düşünüyorum.

Kriz başladığı ilk andan itibaren süreci yakından izliyoruz. Başta yerel olmak üzere, sektör partnerleri, uluslararası paydaşlar, havayolları ve tur operatörleriyle sürekli ve yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz.

Sıklıkla bir araya gelerek sürecin her aşamasını birlikte değerlendiriyoruz.

İlk çeyrek raporları açıklandı ve tüm zorluklara rağmen büyümeyle kapatmayı başardık. Ancak bizi ilk çeyrekten daha zorlu geçmesi beklenen bir ikinci çeyrek bekliyor. Onu da paydaşlarımızla beraber yöneteceğiz.

"Son dakika rezervasyon ağırlıklı bir süreç geçireceğiz"

Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmalar küresel ekonomiye kalıcı hasarlar bırakacak.

Önemli olan bunu önceden öngörebilmek. Mesela bunun yaza en büyük yansıması şu oldu: Sezon son dakika rezervasyon ağırlıklı geçecek. Biz de buna karşılık tanıtım bütçelerimizi artırdık. Eskiden belli periyotlarda tanıtım yapardık, şimdi sezon sonuna kadar aralıksız yapacağız. İnsanlar ekonomik yükler ve çatışma riski nedeniyle 'önümü görüp öyle rezervasyon yapayım' diye düşünüyor.

Kur politikalarının turizm gelirine etkisi

Şu an enflasyonla mücadele süreci içindeyiz. Burada milli menfaatler sektör menfaatlerinin önüne geçer. Önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmek. Her sektör üstüne düşen fedakarlığı yapmak zorunda. Dediğim gibi yeri geldiği zaman da maliyet azaltıcı önlemler, destek paketleri açıklanıyor.

Turizm cari işlemler dengesi açısından ve istihdam konusunda son zamanlarda ciddi fayda sağladı. Turizm gelirlerimizi her sene artırıyoruz; 2017 sonunda 32 milyar dolardı, geçen sene 65 milyar dolara çıktık. Ziyaretçi sayısında dünyada 8. sıradan 4. sıraya, gelirde ise 15. sıradan 7. sıraya yükseldik.

Biz yapılması gereken her adımı atacağız. Her türlü desteği vereceğiz, iş birliğini yapacağız. Anlık krizler olabilir mi? Olur ama bu bizim nihai hedefimizi değiştirmez. Önemli olan biz nihai hedefimize istikrarlı bir şekilde gideceğiz.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?

9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar.

Dünya Kupası yaz turizmini etkiler mi?

Türkiye artık eski Türkiye değil. TGA, kaynak ve ürün çeşitliliği, Türk Hava Yollarının 330 noktaya uçması gibi unsurlarla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdik. Dünya Kupası da olsa, başka bir şey de olsa biz o yolcuyu getireceğiz. Sadece turist değil, 'nitelikli turist' peşindeyiz. Kişi başı gecelik harcamada 2017'den bu yana yüzde 45'ten fazla artış sağladık.

F1 süreci: Bu işin daha başındayız

F1 süreci 3 yıldır yürüttüğümüz, altyapısını hazırladığımız bir süreçtir. Öyle bir ayda iki ayda getirilecek bir organizasyon değil bu. Sizden bir sürü taahhütler istiyorlar, bir sürü destekler istiyorlar.

Takvime girmek çok zordur; onların rotasına uymanız, şehir içinde önlemler almanız gerekir. Yani bu tür organizasyonlar istediğiniz takvime gelirse size çok bir faydası var. Ama onların da takvimlerine de uyması lazım. Bizim tam istediğimiz takvimde oldu.

O, çünkü bir rota çizerek geliyor. Bir gün Miami'ye gidip bir gün Singapur'a gidemiyor. Kendi rotası üzerinde sizi bir takvime yerleştirmesi lazım. Orada bir açıklık oluşması gerekiyor. Bu birinci konu. İkincisi sizin şehir içinde de birçok önlem almanız, onlara taleplerde bulunmanız gerekiyor. Çünkü yoğun bir trafik getirecek.

Biz bu sefer Singapur'u örnek alıyoruz. Yarış öncesi, esnası ve sonrası olarak üç ayrı paket sunacağız.

Bakın, üç yıldır hazırlandığımızı söylüyoruz; aslında henüz hiçbir şey görmediniz. Biz bu işin daha başındayız."

