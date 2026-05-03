İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla etkinlikler düzenleyecek. Sergilerden atölye çalışmalarına, sektör buluşmalarından sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş bir program hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 12:50, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 12:53
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla etkinlikler yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı çerçevesinde, yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alan bir yaklaşımla gerçekleştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirme amacı taşıyan etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" yaklaşımı doğrultusunda yürütülecek.

Mesleki ve teknik eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığının altı çizilen etkinliklerde, bireyin hayat boyu ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandıran, üretimle ve toplumla iç içe bir yapıya sahip olduğu vurgulanacak.

Bu kapsamda öğrenciler, bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet alanlarında gerçekleştirecekleri çalışmalarla hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de bulundukları çevreye doğrudan katkı sunacak.

"Meslek Ahlakı, Emeğe Saygı ve Dayanışma Ön Planda"

Öğretmenlere ve öğrencilere etkinliklerin planlanmasında rehberlik etmesi amacıyla "Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlik kılavuzu hazırlandı.

Kılavuzda üretim, geliştirme, sergileme ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verildi.

Mayıs ayı boyunca yürütülecek etkinliklerde, 19 Mayıs ruhunu yansıtan azim, bağımsızlık, çalışkanlık ve vatanseverlik değerleri ile Ahilik geleneğinin meslek ahlakı, dürüstlük, emeğe saygı ve dayanışma değerleri ön plana çıkarılacak.

Kılavuzda ayrıca alanlara göre hazırlanmış örnek etkinlik önerileriyle uygulamalara yönelik yol gösterici içerikler de yer alıyor.

"Girişimcilik ve Sorumluluk Becerilerinin Geliştirilmesine Katkı"

Sergilerden atölye çalışmalarına, sektör buluşmalarından sosyal sorumluluk projelerine geniş bir yelpazede planlanan etkinliklerle, mesleki ve teknik eğitimin toplumla kurduğu bağın daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek faaliyetler, öğrencilerin girişimcilik, problem çözme, işbirliği ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmelerine, farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine ve yetkinliklerini artırmalarına katkı sağlayacak.

Öğrencilerin gönüllülük esasıyla katılacağı çalışmalarla her bireyin bir meslek sahibi olmasına katkı sunulması, yaşam boyu öğrenme kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerde topluma katkı bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

