İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak kabinede Terörsüz Türkiye süreci, Ortadoğu'daki son gelişmeler, okul saldırıları ve Kurban Bayramı tatilinin uzatılması masaya yatırılacak. Arife gününün 26 Mayıs Salı'ya denk gelmesi, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama ihtimalini güçlendiriyor. Kararın bu haftaki kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 14:56, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 14:51
Yazdır
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!

Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Ortadoğu'daki Gelişmeler ve Terörsüz Türkiye Süreci Ele Alınacak

Toplantıda Ortadoğu'da savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak.

Kamuoyunda bir süredir Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Okul Saldırıları

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor.

Bayram Tatili 9 Gün Olacak Mı?

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.

Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor.

Eğer pazartesi ve salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı arifesi: 26 Mayıs (Salı) - Yarım Gün Tatil Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs (Çarşamba) Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs (Perşembe) Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs (Cuma) Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs (Cumartesi)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber