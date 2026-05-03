İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları

Trafikte cezalar ve denetimler artarken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 4 ayına ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 16:02, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 16:02
Yazdır
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, artan denetimlerle birlikte yılın ilk 4 ayında ölümlü kazalar ve can kayıplarında ciddi düşüş yaşandığını bildirdi.

"Direksiyon başına her geçişimizde, yalnızca kendimizin değil, sevdiklerine kavuşmak isteyen binlerce insanın da sorumluluğunu omuzlarımızda taşırız" ifadesini kullanan Çiftçi, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve sahadaki kararlı çalışmalar sonucu trafik güvenliğinde somut bir iyileşme sağlandığını vurguladı.,

Ölümlü kazalar yüzde 17,8, can kayıpları yüzde 10 azaldı

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, denetimler yüzde 6,6 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar yüzde 17,8, günlük can kayıpları ise yüzde 10 oranında düşüş göstermiştir. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir. Kural, hayatı korur. İhmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur. İçişleri Bakanlığı olarak önceliğimiz, cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmektir. Bu doğrultuda denetimlerimizi artırıyor, bilinçlendirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Trafikte her sürüş sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir imtihandır. Bu nedenle acele yerine teenniyi, öfke yerine sabrı, dikkatsizlik yerine sorumluluğu tercih etmek, sadece bir kural değil, aynı zamanda vicdani bir yükümlülüktür. Temennimiz odur ki yollarımızın güvenle, yolculuklarımızın selametle tamamlandığı, hiçbir haneye acının uğramadığı bir düzeni hep birlikte tesis edelim. Rabb'im tüm vatandaşlarımızı kazadan, beladan muhafaza eylesin."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber